Anton Van Wilderode krijgt zaal op VTS-site 21 juni 2018

Anton van Wilderode krijgt een eigen zaal op de VTS-site in Sint-Niklaas. Op 28 juni 2018 zal het precies honderd jaar geleden zijn dat de vroegere priester-leraar van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas werd geboren, in Moerbeke. Van 1946 tot 1983 was hij leraar Latijn en Nederlands in het College. Als priester woonde hij daar ook en schreef hij er een aantal van de gedichten waarvoor hij meermaals werd gelauwerd. De voorbije weken werd Van Wilderode herdacht in Sint-Niklaas, onder meer met een fototentoonstelling van de Italiaanse fotograaf Nico Cerri. Aan de zijgevel van de muziekacademie in de Hofstraat hangt een monumentale banner met daarop een afbeelding en een toepasselijk kwatrijn van Van Wilderode. En nu besliste het schepencollege ook om de nieuwe theaterzaal van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans op de VTS-site de naam 'Anton van Wilderodezaal' te geven. (JVS)