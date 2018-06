ANPR-camera's op komst in drie straten 13 juni 2018

02u51 0 Sint-Niklaas De stad plant ANPR-camera's in de Collegestraat en Kroonmolenstraat om een autoluwe zone in te voeren. In de Hoge Bokstraat gebeurt dat om de snelheid te controleren.

Om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de Collegestraat en de Kroonmolenstraat te verbeteren, wil het stadsbestuur in die centrumstraten een autoluwe zone invoeren. De praktische uitwerking daarvan werd recent al met de bewoners afgetoetst tijdens een infovergadering. Bedoeling is om er ANPR-camera's te installeren, die nummerplaten van voertuigen lezen. "Een efficiënte manier om toegangscontrole te organiseren, zonder de straten te moeten afsluiten met een fysieke barrière zoals paaltjes. De straten zullen enkel toegankelijk zijn voor de bewoners. Wie door de straat rijdt met een wagen waarvan de nummerplaat niet in de bewonersdatabase zit, wordt automatisch beboet. Bewoners zullen ook zelf enkele nummerplaten van familie of vrienden in de lijst kunnen zetten", aldus schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). "Het heeft alleen maar voordelen. De straten blijven open en toegankelijk langs twee kanten, de zachte weggebruikers worden beschermd en de hulpdiensten kunnen er ongehinderd in." Wanneer die camera's in beide centrumstraten worden geplaatst, is nog niet duidelijk.





Dat is wél het geval voor de Hoge Bokstraat. Die drukke straat krijgt in september ANPR-camera's om de snelheid van het verkeer te controleren. De camera's lezen de nummerplaten aan het begin en einde van de straat en het systeem berekent de gemiddelde snelheid.





In de Plezantstraat zijn die camera's al actief, op initiatief van het Vlaams gewest, de wegbeheerder daar. (JVS)