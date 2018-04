Anderstaligen naar job geleid in textielsector TWAALF WERKZOEKENDEN STARTEN BIJ SPORT AND LEISURE JORIS VERGAUWEN

04 april 2018

02u55 0 Sint-Niklaas Twaalf anderstaligen gaan na een korte beroepsopleiding mét taalcoaching aan de slag bij Sport and Leisure in Sint-Niklaas. Het is het eerste tastbare resultaat van de samenwerking tussen VDAB, OCMW, de stad en Konvert Interim om werkzoekenden meer kansen te geven op de arbeidsmarkt.

De stad ging onlangs een samenwerking aan met de lokale bouwsector en de VDAB om laaggeschoolde en anderstalige werkzoekenden gericht naar een job in de bouw te leiden. Dat is nodig, want aannemers smeken bijna om extra werkkrachten. Om dat opleidingstraject mogelijk te maken, past de stad 30.000 euro bij. Ook in de textielsector steekt de stad geld om anderstaligen aan het werk te krijgen, in dit geval 15.000 euro. En dat levert nu al een eerste concreet resultaat op. Deze week zijn immers twaalf anderstalige werkzoekenden aan de slag gegaan bij kunstgrasfabrikant Sport and Leisure in het Industriepark-West. Het gaat vooral om mensen die als vluchteling in ons land arriveerden. Het OCMW, Konvert Interim en VDAB zochten samen twaalf kandidaten om in dit project te stappen. De werkzoekenden kregen een korte opleiding tot knoper en bobijnopzetter. COBOT, het sectorfonds voor textielnijverheid, gaf die opleiding.





Expertise opbouwen

Het kunstgrasbedrijf biedt hen nu de kans om aan de slag te gaan, eerst op interimbasis, maar met kans op een vaste tewerkstelling. "Deze unieke samenwerking heeft meteen resultaat: de mensen zijn direct inzetbaar en tonen een grote wil en de juiste attitude", aldus Sebastiaan De Groote van Sport and Leisure.





Op de werkvloer worden ze gekoppeld aan een ervaren werknemer, om de nodige expertise op te bouwen én om de taal verder onder de knie te krijgen. "Tot voor kort was kennis van onze taal één van dé voorwaarden om een job te krijgen, maar onze samenleving wordt heel divers én we zitten met een schaarste op de arbeidsmarkt", schetst Yves Quivreux van Konvert Interim. "Na een eerder, soortgelijk arbeidstraject bij Katoen Natie in Antwerpen wilden we hiermee ook in Sint-Niklaas starten, omdat we hier al drie jaar samenwerken met Sport and Leisure Group. We vinden echter geen bobijnopzetters voor hen op de arbeidsmarkt, dus moeten we medewerkers eerst opleiden om ze te kunnen inzetten. De arbeidsmarkt stelt ons voor uitdagingen, maar die gaan we graag aan omdat het voor iedereen mooie kansen biedt. Ongetwijfeld is dit een voorbeeld voor vele andere steden."





Dat vindt ook Hannelore Biebau van het sectorfonds voor de textielnijverheid: "De textielsector heeft veel openstaande vacatures en onze bedrijven doen enorme inspanningen om die ingevuld te krijgen. We werken dan ook graag mee aan dit project. Het geeft kansen aan mensen, we helpen onze bedrijven aan personeel én we maken de textielsector zo bekend bij een ruimer publiek."