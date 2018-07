Andere zomerbars in uw buurt: 05 juli 2018

02u26 0

Bazel: nog tot eind september is er een zomerbar aan het veer van Kallebeek. Men kan er typische streekproducten proeven maar ook loopfietsen, quadrocycles en andere duurzame vervoersmiddelen testen of de Polders van Kruibeke intrekken voor een wandeling.





Bazel : van 10 tot 12 augustus kan je terecht in de vroegere pastorij in de Kruibekestraat voor de vierde editie van Bar-à-Baz. Hun recept? Chillen op het gras, gin-tonics in een zeteltje in de schaduw van een aantal imposante treurwilgen en met een gezellig vijvertje.





SINT-GILLIS-WAAS : het fruitbedrijf Tack in de Heerweg nodigt bezoekers uit om in de fruitboomgaard te verpozen in de zomerbar De Zevenster. Men kan er ook plaatselijk geperst fruitsap drinken.





BEVEREN : Borracho, de zomerbar in de tuin van feestzaal Scala in de Meidoornlaan in Beveren, is aan zijn tweede editie toe. Tijdens het WK zijn er een aantal kickertafels voorzien.





TEMSE : Koer Bonjour is een zomerbar in het hart van Temse in een gezellige setting. Deze vindt plaats op de koer van basisschool de Klimroos. Het is een 5 weken durende pop-up met lekkere streetfood, drankjes, muziek film en nog veel meer. Van 19 juli tot en met 19 augustus.





SINT-NIKLAAS: De Casino heeft een spetterend zomerprogramma voorbereid. In het Casinopark zullen onder de naam Parklife heel de zomer lang kioskconcerten, openluchtfilms en zomerexpo plaatsvinden.





SINT-NIKLAAS : Club Exo pakt terug uit met een heuse beach bar. BÂO BEACH is 500 vierkante meter strand, een bar en een zwembad op de personeelsparking. Naast cocktails en tapas kan je hier ook terecht voor het WK voetbal op groot scherm.