Amper vrouwelijke straatnamen in Sint-Niklaas: “Het mag wat meer zijn” Presentatrice Sofie Lemaire: “Ik wil ‘meer vrouw op straat’” JVS

04 maart 2019

16u36 0 Sint-Niklaas Onder het motto ‘Meer vrouw op straat’ roept Radio 1-presentatrice Sofie Lemaire Vlaamse steden en gemeenten op om meer nieuwe straatnamen naar vrouwen te noemen. In Sint-Niklaas draagt slechts 2,9 procent van de straten de naam van een vrouw, 16 straten in totaal. Van de 545 straten zijn er 83 genoemd naar een man. Voor burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) zouden vrouwen meer aan bod mogen komen bij het bepalen van straatnamen. “Maar we hebben de jongste jaren al een inspanning geleverd om het vrouwelijke aandeel te verhogen. Daarvoor was het beduidend lager.”

Met onder meer de Alice Nahonstraat, de Virginie Lovelingstraat en Maria Rosseelstraat kregen de straten in de Watermolenwijk II een tiental jaar geleden de namen van vrouwelijke dichters en schrijfsters. Een ‘wederdienst’ voor de straatnamen in de oudere wijk aan de andere kant van de Watermolenstraat, waar met de Louis Paul Boonlaan, Filip de Pillecynlaan, Stijn Streuvelslaan, Hendrik Consciencestraat, Ernest Claeslaan en Felix Timmermanslaan de namen van mannelijke dichters en schrijvers heersen. Zonder de Watermolenwijk II zou het echter pover gesteld zijn met het aantal vrouwelijke straatnamen in Sint-Niklaas. En veel meer inspiratie dan de koninklijke familie vond de stedelijke straatnamencommissie niet in het verleden. Er zijn de Koningin Astridlaan, de Prinses Marie-Joséstraat, de Prinses Josephine-Charlottelaan en de Koningin Elisabethlaan, met daarnaast ook nog het Koningin Elisabethplein. Maar vrouwen uit Sint-Niklaas zelf?

“Meer vrouwen op straat"

In totaal 16 straten dragen vandaag de naam van een vrouw, of 2,9 procent. 83 van de 545 straten zijn genoemd naar een man. Sint-Niklaas is daarmee geen uitzondering. In heel wat steden en gemeenten is het vrouwelijke aandeel in de straatnamen laag. Het inspireert Sofie Lemaire van Radio 1 om daar iets aan te doen, onder het motto ‘Meer vrouw op straat’. Ze roept Vlaamse steden en gemeenten op om mee op de kar te springen. Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Oostende, Leuven, Mechelen en Hasselt engageerden zich al om er meer aandacht aan te schenken. “Ook in Sint-Niklaas zouden vrouwen zeker meer aan bod mogen komen bij het bepalen van straatnamen”, stelt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). “Maar er moet wel een duidelijk verband zijn. En bij de straatnaamgeving genieten (oude) toponiemen nog steeds de voorkeur."

Of Sint-Niklaas voldoende tot de verbeelding sprekende vrouwen heeft om straten naar te vernoemen? “Een suggestie: Johanna en Margaretha van Constantinopel. Zij waren de gravinnen van Vlaanderen die van nabij betrokken waren bij de ontstaansgeschiedenis van Sint-Niklaas in de 13de eeuw”, stelt de burgemeester voor.