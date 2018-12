Amnesty houdt schrijfactie in De Casino JVS

03 december 2018

11u32 0 Sint-Niklaas De lokale afdeling van Amnesty International houdt op zondag 16 december een schrijfactie in Sint-Niklaas. Dit jaar komt de organisatie wereldwijd in actie voor negen vrouwelijke mensenrechtenverdedigers.

In december houdt Amnesty opnieuw een grote jaarlijkse schrijfactie. Het recept van die ‘schrijfmarathon’ is simpel: wereldwijd massaal brieven schrijven voor mensenrechtenverdedigers in nood. Ook de Sint-Niklase Amnesty-afdeling doet mee. Dit jaar gaat wereldwijd de aandacht naar negen vrouwelijke mensenrechtenverdedigers.

“Machthebbers kunnen de miljoenen doelgerichte schrijfacties uit alle hoeken van de wereld niet zomaar naast zich neerleggen. De cijfers van 2017 liegen er niet om: zeven van de tien mensen voor wie we toen schreven, kennen vandaag een beter leven en meer respect voor hun mensenrechten”, stelt Jan Van Meirvenne van Amnesty Sint-Niklaas.

De schrijfactie vindt plaats op zondag 16 december van 16 tot 20 uur in Café De Casino in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Iedereen is welkom op de schrijfactie. Inschrijven hoeft niet.