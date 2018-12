Amerikaanse celibrity-nagelstylist geeft demo’s aan Wase beautysector JVS

11 december 2018

14u52 0 Sint-Niklaas Hij had sterren als Jennifer Lopez, Britney Spears, Madonna en Halle Berry als klanten en werkte mee aan de grootste evenementen in de beautywereld. Het voorbije weekend was de Amerikaanse nagelstylist David Fowler te gast in ‘Beauty Concept Store’ in Sint-Niklaas, waar hij demonstraties gaf aan de Wase beautysector.

“In de beautysector is hij een legende. Hij is de grondlegger van de hedendaagse nagelstyling. In de hele wereld is hij bekend, hij is een icoon”, vertelde David Vintioen van ‘Beauty Concept Store’ aan Vlyminckshoek in Sint-Niklaas over David Fowler. De Amerikaanse nagelstylist was het voorbije weekend te gast in zijn winkel in Sint-Niklaas. Een bezoek van een opmerkelijke figuur: ex-flik in Los Angeles, ‘tattooed biker’ en sinds twintig jaar een bekende nagelstylist. “Eerder toevallig: mijn vrouw had een schoonheidsinstituut. Zo ben ik er in gerold. En na een paar jaar had ik Hollywood-actrices en modellen als klant en werd ik gevraagd voor grote ‘celebrity events’. Het was geen droom ofzo, ‘it just happenend’.”

David Fowler is het gezicht van een groot Amerikaans merk en reist daarvoor de wereld rond, om demonstraties en workshops te geven aan nagelprofessionals. Zo kwam hij ook in Sint-Niklaas terecht, waarvoor heel wat nagelstylistes uit de ruime regio naar Beauty Concept Store afzakten. “Bij mij gaat het niet over nailart. Ik bekijk nagelstyling meer op vlak van structuur en geometrie. Het artistieke luik komt er pas in de laatste fase aan te pas. Een model of de vrouwelijke baas van een multinational bijvoorbeeld, zij zijn niet bezig met nailart. Zij willen nagels die er zo natuurlijk mogelijk uitzien, heel elegant. En daar komt vaak veel werk bij kijken, maar dat mag niet opvallen. Het moet er zo natuurlijk mogelijk uitzien. Dat is voor mij de kunst, niet de lange nagels met veel versieringen.”

David Fowler mag dan al de nageltjes van Jennifer Lopez, Britney Spears, Madonna en Halle Berry verzorgd hebben, toch zweeft hij geen eind boven de grond. “Ik vind het fijn als mensen mijn werk appreciëren. Dat is fijn. Maar we hebben het maar over een paar vierkante centimeters op het einde van een vinger. Ik genees geen ziektes hé.”

In februari komt David Fowler terug naar Beauty Concept Store in Sint-Niklaas voor een driedaagse workshop. Info: www.beautyconceptstore.be.