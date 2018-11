Alle Wase vastgoed voortaan alleen nog via Immoscoop.be Vastgoedmakelaars uit Waasland bundelen de krachten met aanbod exclusief op online portaal JVS

27 november 2018

16u48 0 Sint-Niklaas Vanaf 1 december is het aanbod van de Wase vastgoedmakelaars online alleen nog te vinden via de website Immoscoop.be. Daarmee willen de makelaars een duidelijk overzicht bieden van wat er in de regio te huur en te koop staat. “Voor kopers en huurders die door de vele vastgoedwebsites amper nog weten waar te zoeken, wordt het voortaan véél makkelijker.”

In heel Vlaanderen zijn er al meer dan zeshonderd immokantoren aangesloten bij Immoscoop. Dat online platform is in 2016 ontstaan vanuit de vastgoedsector zelf, om een antwoord te bieden op de wildgroei aan vastgoedwebsites. Ook in het Waasland sloten een hele reeks makelaars zich intussen aan bij Immoscoop. Tot nu toe plaatsten ze hun aanbod de eerste 2 of 4 weken exclusief op deze website, pas nadien op alle andere websites.

Vanaf 1 december gaan de Wase makelaars een stap verder en zal hun aanbod online alleen nog maar te vinden zijn op Immoscoop.be, naast hun eigen website. In totaal 23 kantoren in het Waasland zijn aangesloten. Dat zijn de grootste spelers in de regio, die samen goed zijn voor zowat 850 panden. Daarmee zal zo’n 70 procent van het totale vastgoedaanbod in het Waasland via Immoscoop.be te vinden zijn. Er zijn in het Waasland nog enkele kantoren die zich nog niet aangesloten hebben of nog even willen afwachten.

Overzicht in gedrang

Immoscoop is een coöperatieve vennootschap, eigendom van de leden vastgoedmakelaars. “Dit is geen winstmodel. Het is een antwoord op de onduidelijke situatie op het internet. We willen als vastgoedmakelaars onze panden zo duidelijk mogelijk aanbieden aan een zo groot mogelijke groep kopers of huurders. Om die te bereiken, gebruikten we niet alleen onze eigen website, maar ook tal van andere vastgoedwebsites, immokranten, magazines,... De laatste jaren is het echter voor kopers en huurders veel moeilijker geworden om het overzicht te bewaren. Ook voor de makelaars zelf is het een heuse opdracht om alles in het oog te houden. Daarom is het idee ontstaan om één echt overzichtelijke website te maken, met álle aanbod van alle vastgoedmakelaars. Een duidelijke website, zonder vervelende pop-up’s, zonder reclame of vreemde rangschikkingen van zoekresultaten. Het heeft even tijd gekost om iedereen in het Waasland op één lijn te krijgen, maar we zijn er nu”, klinkt het bij Stefaan Maes van De Woninggalerij, Frederik Vanhaevermaet van Axel Lenaerts Makelaars, Koen De Corte van DCS Vastgoed, Caroline De Caluwé van Immo at Home en Guy Bryssinck van Immo Selekt, de drijvende krachten achter Immoscoop in het Waasland.

Daarmee komt het grootste vastgoedaanbod in het Waasland voortaan onder één dak. “Het is een grote stap, maar die is nodig. En elk kantoor blijft uiteraard zijn eigen campagnes en communicatie voeren. We zijn concurrenten, maar ook collega’s. En de koper of huurder is echt niet bezig met wie de makelaar is. Met Immoscoop kunnen we écht helder en transparant ons aanbod tonen. Het is ook een beetje een imagozaak dus. Al ligt de tijd dat er in onze sector nog cowboys rondliepen al ver achter ons.”

Info: www.immoscoop.be.