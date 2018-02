Alle overwegen langs spoorlijn 59 moeten dicht STAD EN INFRABEL STARTEN MOBILITEITSSTUDIE OM GEVOLGEN IN KAART TE BRENGEN JORIS VERGAUWEN

23 februari 2018

02u43 0 Sint-Niklaas De nog acht overgebleven spooroverwegen langs spoorlijn 59 Antwerpen-Gent op het grondgebied van Sint-Niklaas moeten dicht. Spoorwegbeheerder Infrabel en het Sint-Niklase stadsbestuur starten daarvoor met een mobiliteitsstudie, die binnen een jaar duidelijkheid moet verschaffen hóe dat moet gebeuren.

De spoorlijn tussen Antwerpen en Gent, die midden door het Waasland loopt, is één van de drukste spoorassen van het land. Spoorbeheerder Infrabel wil het treinverkeer op die lijn 59 nog verder uitbreiden. Het sluiten van de gelijkgrondse overwegen is een noodzaak om de efficiëntie van het treinverkeer te vergroten. "Elke overweg is nefast voor de stiptheid en veiligheid. Ook de onderhoudslast aan slagbomen en andere infrastructuur is niet te onderschatten", klinkt het bij Infrabel, dat met de verscheidene gemeenten en steden langs de spoorlijn onderhandelt over de manier waarop die overwegen dicht kunnen. In Beveren en Lokeren zijn daarover al afspraken gemaakt. Nu gaat Infrabel ook van start in Sint-Niklaas. In Sinaai en Belsele bevinden zich nog vijf overwegen, in Nieuwkerken drie.





"Een oplossing is nodig. Dat zou niet alleen de verkeersdoorstroming, maar ook de verkeersveiligheid ingrijpend verhogen", stelt Belseels gemeenteraadslid Jos De Meyer (CD&V). In Sint-Niklaas zelf loopt er een spoorwegbrug door de stad, in de rand is recenter nog de drukke overweg aan de Hoge Bokstraat weggewerkt met een tunnel voor fietsers en een grote brug voor het autoverkeer, omgedoopt tot de westelijke tangent.





Hoe de drukke spooroverwegen aan de stations van Sinaai, Belsele en Nieuwkerken moeten worden gesloten, is maar de vraag. "Infrabel heeft ons inderdaad laten weten te willen spreken over het sluiten van álle overwegen", stelt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). "Ze zijn dus niet geïnteresseerd in het sluiten van enkele overwegen alleen. Vooraleer er iets gebeurt, willen we eerst inzicht krijgen in de gevolgen van de sluiting van de overwegen. Wat zijn de gevolgen voor de huidige verkeersstromen en waarheen zouden die verlegd worden bijvoorbeeld? Ook willen we de sociale gevolgen kunnen inschatten die het knippen van overwegen teweeg zou kunnen brengen. Aaneengesloten kernen moeten aaneengesloten blijven, denk maar aan Nieuwkerken en Sinaai."





Om een spooroverweg weg te werken, zijn er maar twee oplossingen. "En dat is ofwel een tunnel, ofwel een brug. Maar dat is ook niet overal evident. En bovendien willen we dat de bestaande open ruimte gevrijwaard blijft en dat de fietssnelweg langs het spoor geen hinder ondervindt. Natuurlijk moet er ook duidelijkheid zijn over de financiering van die ingrepen. Wie gaat wat betalen?"





Mobiliteitsstudie

Om op al die vragen een antwoord te krijgen, werken de stad en Infrabel samen aan een studie die al die gevolgen in kaart moet brengen. Die studie wordt op kosten van Infrabel uitgevoerd door studiebureau Vectris in samenwerking met de Sint-Niklase mobiliteitsdienst. "Pas als die studie klaar is, kunnen de gesprekken over het sluiten van de overwegen starten. Het zal dan al aan het volgende stadsbestuur zijn om samen met Infrabel knopen door te hakken."