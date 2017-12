Ali Alci stapt boos op bij sp.a: "Ben aan het lijntje gehouden" 02u51 13 Foto Joris Vergauwen Ali Alci. Sint-Niklaas Gemeenteraadslid Ali Alci stapt boos uit sp.a in Sint-Niklaas. Hij zou het laatste jaar voor de verkiezingen schepen worden, ter vervanging van Gaspard Van Peteghem. "Maar die belofte komt men niet na." Sp.a wenst hem veel succes bij CD&V, iets wat Alci niet bevestigt.

Ali Alci verlaat sp.a en doet dat niet in stilte. Het gemeenteraadslid met Turkse roots haalt zwaar uit naar de partij waarvoor hij al bijna drie bestuursperiodes actief is als raadslid. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd de afspraak gemaakt dat Ali Alci huidig schepen voor Openbare Werken Gaspard Van Peteghem op 31 december 2017 zou vervangen.





Belofte verbroken

"Dat was een belofte, maar de lokale partijvoorzitter Peter Hertog en fractieleider Kris Van der Coelden hielden me maanden aan het lijntje. Het is nu duidelijk dat die belofte niet wordt nagekomen", stelt Alci. "De spreekwoordelijke druppel is dat ik nu ook moet vernemen dat er geen plaats meer is voor mij op de sp.a-lijst. Een dergelijke onheuse behandeling van een mandataris die altijd loyaal is geweest, had ik nooit verwacht. Ik ervaar dit als zeer kwetsend en respectloos. Het voelt als een mes in de rug." Ali Alci blijft in 2018 zetelen als onafhankelijk gemeenteraadslid. "En wat de toekomst betreft: ik ga eerst even herbronnen en bekomen van de gepleegde woordbreuk, om dan mijn verdere politiek engagement te bepalen." Bij sp.a is men niet onder de indruk.





Twijfels

"Na de verkiezingen van 2000 werd Ali Alci het eerste Sint-Niklase raadslid met een migratieachtergrond. In 2012 kregen we er met Hasan Bilici een tweede sp.a-raadslid met Turkse roots bij. Terecht claimden zij een schepenmandaat en dat werd ook toegezegd", reageert sp.a-voorzitter Peter Hertog. "Maar de jongste jaren rezen er twijfels over het functioneren van Ali Alci, over zijn interesse en verdieping in de dossiers, de omgang met de administratie en het stipt en regelmatig bijwonen van vergaderingen. Ondanks deze twijfels bevestigde de sp.a-ledenvergadering in juni 2017 met een grote meerderheid de voorziene schepenwissel. Ali Alci liet toen echter in niet mis te verstane bewoordingen verstaan dat het voor hem niet meer hoefde. We wensen hem ondanks alles nu al veel succes als toekomstig CD&V-kandidaat." Iets wat Ali Alci niet wil bevestigen: "Ik heb nog geen enkel engagement bij een andere partij." (JVS)