Albanese familie dealt drugs op internationale schaal 31 januari 2018

02u58 0 Sint-Niklaas De federale politie heeft een drugsbende opgerold die uitsluitend bestond uit leden van eenzelfde familie. Het gaat om een Albanese familie uit Sint-Niklaas, geleid door drie broers. Zij dealden op internationale schaal, maar hadden ook in de eigen regio een lucratief handeltje opgezet in cannabis en cocaïne.

De drugsbende werd geleid door drie broers uit Sint-Niklaas. De bende dealde cocaïne op zowel internationale schaal als op lokaal vlak en schakelde hiervoor familieleden in. Het onderzoek toonde aan dat de bende cocaïne transporteerde vanuit Rotterdam naar onder meer Zwitserland, Duitsland, Italië en Engeland. De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen sloeg voor de zaak de handen in elkaar met de politiezone Sint-Niklaas. Gezien de grootschaligheid van deze drugshandel, werd er in dit dossier ook nauw samengewerkt met Europol. Ook de Nederlandse politie werkte mee.





32.000 euro

Bij huiszoekingen werden grote hoeveelheden cocaïne en cannabis aangetroffen die wijzen op dealing. De speurders vonden ook 32.000 euro aan cash geld.





Bij de actie werden acht verdachten opgepakt, allemaal leden uit eenzelfde familie. Vijf mannen werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Op woensdag 24 januari werd ook nog een Albanese jeugdvriend van één van de broers opgepakt, maar hij werd niet onder aanhoudingsmandaat geplaatst.





Ook in Lokeren werd een bende drugsdealers opgerold. Er werden negen huiszoekingen uitgevoerd en zes personen werden aangehouden. Hierbij werden tal van luxegoederen en gelden in beslag genomen. (PKM)