Alarm voor kookpot op het vuur 16 april 2018

Op de Grote Markt in Sint-Niklaas werd zaterdagavond om 19.26 uur groot alarm geslagen voor een rookontwikkeling in een appartement. Een voorbijganger zag rook uit een raam komen en verwittigde de hulpdiensten.





Ter plaatse bleek er niet veel meer aan de hand te zijn. Een kookpot met olie op het vuur had inderdaad even vuur gevat, maar de bewoonster had het zelf meteen kunnen blussen. Ze had daarna het raam geopend om te verluchten.





(PKM)