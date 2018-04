Al zuchtend naar einde van werken 2,5 MAANDEN VERTRAGING BIJ HERINRICHTING SINAAIDORP JORIS VERGAUWEN

07 april 2018

02u45 0 Sint-Niklaas Zowat 2,5 maand later dan gepland, op 25 mei, zullen de Sinaainaren verlost zijn van alle werkzaamheden in hun dorp. Al sinds januari 2017 zijn de werken aan de gang. Een aantal handelaars in het dorp zit intussen op het tandvlees.

In de Sint-Niklase deelgemeente Sinaai weten ze intussen behoorlijk goed hoe een werf eruit ziet. De riolerings- en wegenprojecten hebben er elkaar de voorbije jaren in snel tempo opgevolgd. Aan de ene kant van het dorp zijn sinds augustus 2016 werken aan de gang in en rond Puivelde, die binnenkort ook afgerond worden. In het noorden van Sinaai kreeg de Weimanstraat een nieuw fietspad en snelheidsremmende maatregelen. Daarna volgde de vernieuwing van de brug over de Leebeek in de Leebrugstraat.





"Het blijft maar duren"

En in januari 2017 startte de tweede fase van de grootschalige herinrichting van Sinaaidorp, ook een rioleringsproject mét een nieuwe inrichting voor een deel van Sinaaidorp, de Dries, de Hulstbaan en de Vleeshouwersstraat. En het is nog niet voorbij. Als sluitstuk staat nog de herinrichting van de Zwaanaardestraat, Leebrugstraat, Keizerstraat en het eerste deel van de Weimanstraat op het programma, wat nog volgt in 2019. "Maar dan zijn alle grote werken voor Sinaai achter de rug. Dan zal dit dorp een grote opknapbeurt gekregen hebben, waarmee het meteen voor vijftig jaar goed zit", belooft schepen van Openbare Werken Gaspard Van Peteghem (sp.a).





In en rond Sinaaidorp begint het tandengeknars bij sommige handelaars intussen wel heel luid te klinken. "Het blijft maar duren. En het lijkt ook niet vooruit te gaan. Maar ondertussen loop ik wel een héél lange periode heel wat klanten mis, die door de werken elders hun inkopen doen. En op veel uitleg hoeven we ook niet te rekenen", klinkt het bij de plaatselijke beenhouwer.





25 mei als einddatum

Bij de stad heeft men alle begrip voor de opmerkingen van bewoners en handelaars. "Uiteraard is dit niet fijn. Maar er wordt wel eens vergeten dat de bewoners in de Vleeshouwersstraat voor kasseien kozen in plaats van asfalt. En een wegdek in asfalt ligt er héél snel, maar een straat in kasseien aanleggen, duurt vele weken langer. Om nog maar te zwijgen van de voorbije winterperiode." Door de vele regen, de vriesperiodes en een reeks technische problemen is er nu in totaal 2,5 maanden vertraging, want normaal gezien hadden alle werken al op 1 maart klaar moeten zijn. "In de Vleeshouwersstraat is nu een nieuwe toegang gemaakt naar de sportzone. De eerste helft van april wordt daar ook een betonnen fietspad aangelegd. In de tweede helft van april wordt de straat verder afgewerkt, waarna alles nog een maand moet uitharden. We rekenen op 25 mei als einddatum."