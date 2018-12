Al meer dan 400 inwoners tekenen petitie ‘Red de Sequoia’ Joris Vergauwen

28 december 2018

14u42 1 Sint-Niklaas Al meer dan vierhonderd inwoners van Sint-Niklaas hebben een petitie ondertekend tégen het kappen van de monumentale sequoia aan de Gentse Baan (N70). Die gigantische boom uit Californië bevindt zich aan de toegang tot het nieuwe woon-zorgcentrum en assistentieflatgebouw Silva van de vzw Samen Ouder en wordt van 2 tot 4 januari gekapt. Volgens een boomdeskundige is de boom ziek, maar is er op dit moment nog geen acuut gevaar voor de veiligheid. Met de petitieactie eisen de inwoners dat de boom behouden blijft. “Deze sequoia is één van de mooiste bomen van het Waasland en heeft voor velen een grote emotionele en symbolische waarde. We vragen dan ook om álles te doen om de boom te vrijwaren.”

De vzw Samen Ouder kondigde aan dat de bijzondere sequoia, of mammoetboom, aan de Gentse Baan (N70) in Sint-Niklaas volgende week wordt geveld. Daarvoor kreeg de eigenaar ook een kapvergunning van de stad. Het vellen van de ‘Sequoiadendron Giganteum’ start op 2 januari. Dat willen heel wat inwoners van Sint-Niklaas echter nog tegenhouden. De petitieactie ‘Red de Sequoia’ heeft op minder dan een week tijd al bijna 450 handtekeningen verzameld. Heel wat mensen laten er ook bijzondere anekdotes en verhalen achter over de betekenis van de boom voor de buurt en voor Sint Niklaas.

De sequoia is een absolute blikvanger aan de N70 in Sint-Niklaas. Naar eigen zeggen heeft de eigenaar er alles aan gedaan om de boom te beschermen en te behouden tijdens de werkzaamheden voor de bouw van hun nieuw woon-zorgcentrum en assistentieflatgebouw, op een terrein dat zich achter de huizenrij aan de Gentse Baan bevindt. De boom bevindt zich aan de straatkant, op de plaats waar de toegangsweg naar de site komt.

Boomdeskundigen

Het bedrijf PAN Boombeheer uit Waasmunster kreeg de opdracht om de toestand van de boom te onderzoeken, nadat de boomdeskundigen bij het uitvoeren van beschermingsmaatregelen een parasitaire schimmel hadden waargenomen op de boom. Hun conclusie: ‘De boom moet op dit moment niet als acuut gevaarlijk worden gezien. Dit neemt niet weg dat de aantasting en houtafbraak verder zullen evolueren waardoor de situatie op een gegeven ogenblik niet meer houdbaar is. (...) Conditioneel en qua vitaliteit: Sequiadendron is een sterk regeneratieve boomsoort die in zijn herkomstgebied, maar ook in Europa, vaak goed reageert op beschadiging en verlies van delen van zijn kroon. Puur gekeken naar de toekomstverwachting zouden we binnen een andere setting dan deze absoluut pleiten voor behoud. Gezien de specifieke locatie van deze boom is ons advies dat verdere investeringen in behoud niet te verdedigen zijn. (...) De eerlijkste keuze is volgens ons degelijk investeren in nieuwe aanplant. De vraag is welke boomsoort als een geschikte vervanger kan dienen.’

“Boom heeft nog een toekomst"

Volgens de initiatiefnemers van de petitie ‘Red de Sequoia’ hoeft de boom echter nog niet te worden gekapt. De conclusie van de boomdeskundige is ook voor interpretatie vatbaar. “In het verslag staat dat de toestand van de boom niet urgent en acuut is. De argumenten dat de boom zeker dood gaat en een gevaar vormt, zijn niet gegrond. De boom heeft dus zeker nog een toekomstverwachting, maar voor de eigenaar van het woon-zorgcentrum is een mooie, brede oprijlaan in asfalt belangrijker dan het beschermen van één van de meest bijzondere bomen in het Waasland. Voor intussen meer dan 400 mensen gaat het niet om een CO²-compensatie, maar om respect voor de natuur die er nu is en zeker voor zo’n bijzonder landmark in Sint-Niklaas. Deze sequoia heeft voor velen een grote emotionele en symbolische waarde. We vragen dan ook om er álles aan te doen om de boom te redden. Hopelijk komen de eigenaar en de stad nog tot een ander inzicht, want op 2 januari is het onherroepelijk te laat.”

“Maximale bescherming gekregen”

Volgens schepen voor Natuur Wout De Meester (Groen) is dit enorm spijtig, maar is er niet lichtzinnig met het lot van de boom omgesprongen. “Bij de start van de werkzaamheden hebben we opgelegd dat de boom maximaal moest worden beschermd. Het zware werfverkeer is ook langs een andere toegang naar de site geleid. De boomdeskundigen waren net bezig met het beschermen van de wortels van de boom, voor de aanleg van de toegangsweg, toen ze de schimmel ontdekten. Ook het Agentschap Natuur en Bos heeft dan de toestand opgevolgd. We hebben van die instanties advies gekregen, waarna we met het schepencollege de kapvergunning hebben verleend. Er is van in het begin het behoud en de maximale bescherming geëist. We springen hier allerminst lichtzinnig mee om. Ik vind dit ook een zeer jammerlijke situatie, maar er is nu éénmaal ook het advies van de deskundigen.”

De petitie ‘Red de Sequoia’ is hier te vinden.

