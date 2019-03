Al meer dan 100 deelnemers voor eerste Wase Helleklassieker: ‘Wase Keikop’ in trek bij stenenvreters JVS

07 maart 2019

17u00 0 Sint-Niklaas Veel enthousiasme voor de eerste ‘Wase Keikop’: al meer dan honderd deelnemers zijn van de partij. Op zaterdag 23 maart vindt die allereerste Wase Helleklassieker plaats. Als hoofdschotel serveert de organisatie een tocht van 125 kilometer met 25 pittige kasseistroken, die net zoals in Parijs-Roubaix met 1 tot 5 sterren worden beoordeeld. Daarnaast zijn er ook routes van 25, 60 en 90 kilometer. “Bedoeling is om de Wase Keikop de volgende jaren professioneel uit te bouwen en om er op termijn misschien wel een wielerwedstrijd van te maken.” Voor de eerste editie zakt er zelfs al een groep kasseifanaten uit Nederland af.

De ‘Wase Keikop’ is een initiatief van Tom De Rocker, zelf een verwoed wielertoerist en vooral een begenadigd stenenvreter. “Het liefste dat ik doe, is over kasseien rijden. Ik neem ook elk jaar deel aan Parijs-Roubaix voor wielertoeristen. Tijdens mijn trainingsritjes in het Waasland merkte ik op dat hier ook veel mooie, vaak vergeten kasseistroken liggen. Bovendien bestaat er ook nog geen georganiseerde wielertocht in deze regio. Vandaar de ‘Wase Keikop’, die ik elk jaar groter en professioneler wil maken. En misschien zit er op termijn wel een wielerwedstrijd in.”

Voor de eerste editie kan de Wase Keikop meteen op veel belangstelling rekenen. “We zitten nu al aan meer dan 100 inschrijvingen, wat ik niet had verwacht. Er zijn heel wat groepen wielertoeristen bij, maar ook individuen. Ik vind het ook fijn dat er al behoorlijk veel vrouwen deelnemen. Leuk is ook dat er inschrijvingen uit Nederland bij zijn. Onder meer de auteur van een boek over alle kasseistroken in Nederland fietst mee. Hij is echt gek van kasseien. Hij komt met een hele groep uit Amsterdam om hier van onze stenen te proeven.”

De meeste inschrijvingen zijn voor de langste tocht, de 125 kilometer met 25 kasseistroken. Deelnemers krijgen een sticker om op het fietsframe te plakken, met een duidelijke lijst van alle kasseistroken en hun sterren. Want net zoals in Parijs-Roubaix krijgen de stroken een classificatie met 1 tot 5 sterren, naargelang de moeilijkheidsgraad. In Parijs-Roubaix hebben onder meer het Bos van Wallers en Carrefour de l’Arbre vijf sterren. “In de Wase Keikop is er maar één strook met vijf sterren. Dat is het ‘Bos van Moerbeke’, een prachtige kasseistrook met veel scherpe bochten en bijna 2,5 kilometer lang. Er zijn negen stroken met vier sterren, zoals de Beeldstraat aan De Ster in Sint-Niklaas, 1,5 kilometer lang, en de Cadzandstraat en Waterstraat in Sinaai, die meteen na elkaar komen en goed zijn voor zo’n 3,5 kilometer kasseiplezier. We hebben ook een fijne grindstrook, aan De Ruiter in Waasmunster, een beetje als in de Strade Bianche. De tocht start en eindigt aan sporthal De Klavers in Belsele. Het verste punt ligt in Overmere.”

Wat meteen al mooi bijdraagt tot het mythische karakter van de Wase Keikop is de hoofdsponsor. Dat is niemand minder dan begrafenisondernemer Huis Jozef uit Sinaai. “Zij zijn grote wielerliefhebbers. De zwaarste kasseistroken liggen ook rond Sinaai en Stekene. Dat is erfgoed. Ik ben heel blij dat deze sponsor dat ook zo ziet”, aldus Tom De Rocker. “Velen hebben schrik van kasseien. Ik merk dat ook in mijn wielertoeristenclub Belseelse Trappers. Het is natuurlijk een aparte stiel. Over de kasseien kunnen rijden, vergt oefening, kennis en talent. Maar daarom is Parijs-Roubaix ook voor heel veel mensen de mooiste koers van het jaar. Er zit zoveel schoonheid in afzien.”

De Wase Keikop vindt plaats op zaterdag 23 maart, met start- en aankomstplaats in sporthal De Klavers in Belsele. Deelnemers kunnen kiezen tussen vier routes: een gezinsroute van 25 kilometer (met fietspaden langs de kasseistroken), een kleine route van 60 kilometer, de middelgrote route van 90 kilometer en de lange route van 125 kilometer. Onderweg is er bevoorrading en technische ondersteuning. Er zijn ook douchemogelijkheden in sporthal De Klavers. Alle info: www.facebook.com/dewasekeikop.