Al drie honden dood door vergiftiging: stad roept op tot waakzaamheid in natuurgebied Sinaai JVS

15 maart 2019

16u18 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur vraagt inwoners om extra alert te zijn in de strijd tegen een dierenbeul. Al drie honden zijn intussen overleden door vergiftigd lokaas in de omgeving van het natuurgebied Fondatie van Boudelo in Sinaai. De stad start met een affichecampagne om mensen te waarschuwen voor het gevaar. Ook in de omliggende gemeenten zijn de voorbije weken al honden vergiftigd. De politie van Sint-Niklaas is bezig met een opsporingsonderzoek.

Al verscheidene weken is er grote bezorgdheid bij buurtbewoners en beheerders van het natuurgebied Fondatie van Boudelo in Sinaai. Al drie honden zijn er gedood door vergiftiging met het middel ‘Temic’. Het lijkt er op dat de dader(s) niet alleen in die omgeving actief is. De voorbije weken zijn er ook in Sint-Gillis-Waas en Waasmunster honden het slachtoffer geworden van vergiftiging. “De politie is bezig met een onderzoek. Zolang de dader niet is gevat, willen we iedereen vragen om extra alert te zijn in het natuurgebied rond de Stekense Vaart in Sinaai. In die omgeving kwamen de voorbije weken honden in aanraking met lokaas gedrenkt in het uiterst giftige insecticide Temic”, aldus schepen voor Dierenwelzijn Wout De Meester (Groen).

“Heel bezorgd”

“De daders moeten uiteraard worden gevat. We weten echter niet wie dit doet, en vooral waarom? Worden specifiek honden geviseerd? Of gaat het om vossen? In ieder geval zorgt de dader voor veel gevaar. Buurtbewoners en wandelaars zijn terecht héél bezorgd. Hier komen immers ook kinderen. Bovendien kunnen ook andere dieren het slachtoffer worden.”

Natuurvereniging vzw Durme, die de Fondatie van Boudelo beheert, kijkt vooral naar de boommarter. “In dit natuurgebied vind je de laatste boommarters van heel Oost-Vlaanderen. Het is nog een kleine populatie, maar de beschermde boommarter kweekt zich hier nog verder. Het zou onvergeeflijk zijn als deze zeldzame roofdieren door het gif uitgeroeid worden”, aldus conservator Jo Vervaet van het natuurgebied.

De stad start nu een affichecampagne in de omgeving om iedereen te waarschuwen voor het gevaar. Baasjes worden aangespoord om honden aan de leiband te houden. En bij de dierenartsen in de omgeving van Sinaai wordt de boodschap verspreid om alert te zijn als vergiftigde dieren worden binnengebracht.

“We maken ons sterk dat we de dader op heterdaad kunnen betrappen”, aldus schepen De Meester. “In het verleden zijn er in deze buurt al daders van soortgelijke misdrijven gevat. Ook deze keer hopen we dat de dierenbeul zo snel mogelijk wordt opgepakt.”