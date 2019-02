Al derde SAVE-label voor Sint-Niklaas: “Stad neemt voortrekkersrol op” Vzw Ouders van Verongelukte Kinderen opgetogen over inspanningen voor meer verkeersveiligheid JVS

17 februari 2019

16u17 0 Sint-Niklaas Sint-Niklaas heeft voor de derde keer in acht jaar het SAVE-label van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen gekregen. Dat is een erkenning voor de inspanningen van de stad om de verkeersveiligheid te verbeteren.

In 2011 ondertekende Sint-Niklaas als eerste centrumstad al het SAVE-charter van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Daarmee ging de stad het engagement aan om een actieplan uit te werken, op basis van de zeven SAVE-doelstellingen. Daaruit volgden drie actiejaren, waarin de stad telkens bijzondere inspanningen deed om de doelstellingen te halen. En daarmee krijgt Sint-Niklaas nu al voor de derde keer het SAVE-label van de lotgenotenorganisatie. Dat is een bijzondere erkenning, van een organisatie die bestaat uit ouders die ooit een kind verloren in het verkeer. Hun motto is dan ook niet toevallig: ‘Word nooit lid van onze vereniging’. “Hoe minder leden we tellen, hoe groter het succes. Niemand zou in een situatie mogen komen waarin ze lid kunnen worden van OVK.”

“Dankbaar”

De organisatie ontwikkelde het ‘SAVE’-project, wat staat voor ‘SAmen Actief voor VEilig verkeer’. Ze plaatsen SAVE-borden op plaatsen waar een ongeval is gebeurd, als aandenken aan een kind dat daar verongelukt is én als teken naar weggebruikers om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Daarnaast zijn er ook de SAVE-charters, voor weggebruikers én voor steden en gemeenten. Door het ondertekenen van dat charter gaan steden en gemeenten het engagement aan om concrete acties te ondernemen om ervoor te zorgen dat er geen (jonge) verkeersslachtoffers meer vallen. “En als een stad bewijst dat het zich actief inspant voor meer verkeersveiligheid reiken wij het SAVE-label uit. Intussen hebben al 73 steden en gemeenten dit label gekregen. Sint-Niklaas krijgt nu al voor de derde keer ons label. Dit is één van de steden die een voortrekkersrol opneemt, waarvoor wij heel dankbaar zijn”, klinkt het bij de vzw OVK.

De organisatie looft een hele reeks acties van de stad. Daarbij onder meer de aandacht voor verkeersveiligheid in schoolomgevingen en op schoolroutes. “Al heel wat scholen beschikken over een schoolvervoerplan, waarmee knelpunten op de routes naar een school in kaart worden gebracht én maatregelen worden genomen. Heel wat schoolomgevingen zijn de voorbije jaren heringericht, zoals in de Breedstraat, Leebrugstraat, Eekhoornstraat, Sint-Andriesstraat, Lodewijk De Meesterstraat en Turkyen. In de Collegestraat, Tortelduifstraat en Tulpenstraat hebben we dan weer schoolstraten ingevoerd. Er komen er wellicht nog bij. En intussen zijn we ook met Interwaas bezig aan een update van de Wase schoolroutekaart”, schetst schepen van Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).

“Naar verkeersluwe binnenstad”

Daarnaast gaat de stad ook verdere stappen zetten naar minder verkeer. “De binnenstad wordt verkeersluwer. Het doorgaand verkeer moet rond de stad in plaats van erdoor. Verder zetten we ook maximaal in op fietsnetwerken, met veilige fietsinfrastructuur en fietsstraten in de stad. De recente herinrichting van het kruispunt Driekoningen is een héél belangrijke stap. Er zijn nu 7 grote fietsroutes en er zijn twee ‘fietssingels’ in opmaak.”

De stad neemt binnenkort een derde mobiliteitsambtenaar in dienst. Bij de politie is er dan weer een commissaris verkeer extra én moet ook de verkeersdienst extra mankracht krijgen om de handhaving te kunnen vergroten. “En dat is maar een greep uit het totaal aantal acties”, aldus schepen Hanssens. “We zetten hier écht zwaar op in. We zijn dan ook heel blij met de erkenning van de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen.”