Agressieve buurjongens riskeren drie jaar cel

Twee buurjongens uit de Beernaertwijk in Sint-Niklaas - Marouane E.H. (19) en Ismail B. (19) - riskeren drie jaar cel wegens zware agressie, diefstal en afpersing.





Op 9 september vorig jaar pleegden ze een gewelddadige diefstal. Ze bedreigden een jongen met een breekmes, sloegen en schopten hem en gingen er vervolgens met diens brommer vandoor. De twee werden later herkend op camerabeelden en konden opgepakt worden. Ook hadden ze een minderjarige geslagen naar aanleiding van een drugsdeal. Toen Ismail B. onder voorwaarden was vrijgelaten, pleegde die alweer nieuwe feiten. Hij bedreigde het eerder minderjarig slachtoffer, dat hij hem zou neersteken. De jongeman maakte zich ook nog schuldig aan slagen aan de eigenaar van een garagebox, waar B. met zijn liefje was in getrokken. Hij moet zich ook verantwoorden voor een inbraak in een woning en de diefstal van drie polshorloges. De rechter velt vonnis op 29 januari. (DND)