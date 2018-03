Afvalintercommunales willen één zak voor plastic 06 maart 2018

03u00 0 Sint-Niklaas De Oost-Vlaamse afvalintercommunales pleiten resoluut voor de snelle invoering van het P+MD scenario, waarbij voortaan alle plastic verpakkingen in de PMD-zak thuishoren.

In onze regio hebben IBOGEM, MIWA en DIM dit onderschreven. PMD wordt momenteel ingezameld in de blauwe zak. Vooral de 'plastic verpakkingen' zorgen voor discussie en ongenoegen bij inwoners omdat er vaak verwarring is over wat al dan niet in de blauwe zak thuishoort. De 8 Oost-Vlaamse afvalintercommunales pleiten daarom voor het invoeren van een eenvoudig uniform systeem en baseren zich daarvoor op de positieve ervaringen met een proefproject dat sinds begin 2016 wordt uitgerold in Aalter, waarin ook harde plastic verpakkingen, verpakkingsfolies, bakjes en potjes worden meegenomen in dezelfde zak. Dit project kan op zeer veel bijval rekenen bij de bevolking. De Oost-Vlaamse vragen een gelijktijdige invoering van het P+MD scenario in hun werkingsgebied, en dit zo snel als mogelijk. (PKM)