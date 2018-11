Afvalintercommunale MIWA vraagt respect voor ophalers: “Ze lopen elke dag tot 12 kilometer” JVS

22 november 2018

17u43 0 Sint-Niklaas De Wase afvalintercommunale MIWA voert deze week campagne om respect te vragen voor afvalophalers en recyclageparkwachters. “Dagelijks lopen afvalophalers door weer en wind om het huisvuil op te halen. We roepen deze week op tot meer respect. En dat kan in de kleine dingen schuilen”, klinkt het bij MIWA. Met een stappenteller ging MIWA na hoeveel kilometers de afvalophalers precies afleggen per dag. “Ze zetten tot 17.000 stappen, goed voor een 12-tal kilometer."

MIWA roept de inwoners van Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster op om de afvalophalers en recyclageparkwachters een schouderklopje te geven, tijdens deze ‘Week van de Afvalophaler’. “Met deze campagne vragen we om respect te tonen voor hun werk, vooral door het afval correct aan te bieden”, klinkt het bij MIWA.

17.000 stappen

MIWA ging na hoeveel kilometers hun medewerkers elke dag afleggen. Zij kregen een stappenteller mee. “Wie gezond wil zijn, moet dagelijks minstens 10.000 stappen zetten, zo beweren deskundigen. Wij deden de test. Afhankelijk van de afvalsoort leggen de ophalers dagelijks heel wat kilometers af. Onze afvalophalers zetten elke werkdag gemiddeld 14.000 stappen. Voor huisvuil en PMD loopt dat zelfs op tot 17.000 stappen, omgerekend een 12-tal kilometer. En dat alleen nog maar tijdens de werkuren. En naast het stappen is er ook heel wat hefwerk gemoeid om het afval in te laden. Ook de parkwachters lopen gemiddeld 2 tot 4 kilometer meer dan de aanbevolen norm. Maar ook afvalophalers en recyclageparkwachters in topvorm hebben hun grenzen. Bied daarom je afval correct aan”, vraagt MIWA.

MIWA geeft een reeks aanbevelingen om de afvalophalers ‘blij te maken’. “Maak je zak niet te zwaar: maximum 15 kilogram voor zakken van 60 liter, 7,5 kilogram voor 30 liter. Bind de zakken goed toe en voorzie een ‘teutje’ bovenaan waaraan ze de zakken kunnen optillen. Sluit dozen voor papier en karton goed en voorkom waaiafval. En heb je een GFT-container: bied de container met gesloten deksel aan en met de hendel gericht naar de straatkant.”

En om de recyclageparkwachters blij te maken: “Sorteer je afval voor je naar het recyclagepark komt. Houd de verschillende afvalsoorten apart bij en bied ze per afvalsoort aan. Zo heeft de parkwachter een beter zicht op wat je brengt en zal de afrekening ook duidelijker zijn. Ook je eigen bezoek zal veel vlotter verlopen. En demonteer je afval zoveel mogelijk op voorhand.”

Deze week zijn er ook gratis ‘bedankingsstickers’ die je op afvalzakken of -containers kan plakken. Ze zijn verkrijgbaar in het stadhuis en in het recyclagepark. “En geef de recyclageparkwachters bij je bezoek ook gerust een complimentje!”