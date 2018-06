Actieplan om baanwinkels aan banden te leggen 13 juni 2018

De provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen hebben een actieplan opgesteld om de wildgroei aan baanwinkels langs de N70 Gent-Antwerpen aan te pakken. De gemeenten in onze regio juichen het plan toe. Op tien jaar tijd is het aantal baanwinkels met 260% vloeroppervlakte toegenomen.





"Daarom dat we nu een langetermijnvisie voor deze problematiek hebben opgemaakt", zegt Greet Castermans van het project 'Baanbrekend Winkelen'. "De grote steenwegen lopen immers door verschillende gemeenten waardoor een aanpak op streekniveau noodzakelijk is." De gemeenten kunnen voortaan een keuze maken uit vier zones: een winkelrijke zone, een clusterzone, een winkelarme zone en een 'no go zone'. In een clusterzone wordt grootschalige detailhandel geconcentreerd, zodat er bijvoorbeeld maar één op- en afrit op de steenweg is. De 'no go zone' moet dan weer de open ruimte beschermen. Een winkelrijke zone bevindt zich in dorpskernen die op de steenweg liggen. In een winkelarme zone komt er op korte termijn een status quo: de aanwezige detailhandel kan blijven en uitbreiden met maximum 10%, maar nieuwe detailhandelszaken worden niet toegelaten. De N70 zal als proefproject dienen. Aangezien Zwijndrecht zijn kernwinkelgebied afgebakend heeft rondom de Statiestraat, blijft de N70 er winkelarm. Beveren heeft al een cluster aan het Pareinpark en daar zal bij de heraanleg van de gewestweg een aparte ontsluiting worden voorzien. Tegen 2030 moet het resultaat van de nieuwe aanpak al zichtbaar zijn in het straatbeeld. (PKM)