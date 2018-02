Actiecomité Asbeststort Dicht roept op tot mailoffensief 10 februari 2018

02u52 6 Sint-Niklaas Nu een beslissing over de toekomst van de asbeststortplaats dichterbij komt, start het actiecomité Asbeststort Dicht met een mailoffensief naar de gouverneur en de deputatie.

Over enkele weken neemt de deputatie een beslissing over het al dan niet opschorten van de milieuvergunning van de asbeststortplaats van SVK in de Langhalsbeekstraat in Sint-Niklaas. Om de provincie nogmaals wakker te schudden, gaat het actiecomité een mailactie voeren. "We vragen iedereen die bezwaar heeft tegen de stortplaats om dit kenbaar te maken aan de gouverneur en de deputatie door hen een mail te sturen", stellen Pieter Heymans en Jef Maes van het actiecomité. "Hoewel het Sint-Niklase schepencollege nu ook gunstig advies heeft gegeven om het stort te sluiten, zijn we er niet gerust in dat de provincie dit advies zal volgen."





In die andere lopende procedure, voor het bijstellen van de exploitatievoorwaarden voor de asbeststortplaats, is het actiecomité in beroep gegaan. "Het beroep is ontvankelijk verklaard. De Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie zal de nodige adviezen inwinnen en ons horen."





Wie wil deelnemen aan de mailactie kan sms'en naar 0497/18.28.20. Vermeld je e-mailadres en je krijgt een mail toegestuurd die je moet doorsturen naar de provincie. (JVS)