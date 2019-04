Actie ‘Verbijsterende bijen’ start volgende maandag: stad geeft bloemenzaad weg JVS

10 april 2019

13u02 0 Sint-Niklaas Volgende maandag 15 april start in Sint-Niklaas de actie ‘Verbijsterende bijen’. De stad geeft daarbij duizend zakjes bloemenzaad weg.

Doel van de actie is de bijenpopulatie te steunen met meer bijenvriendelijke bloemen. Daarvoor verdeelt de stad een duizendtal zakjes met tien gram bloemenzaad onder de inwoners.

De actie gaat maandag van start en loopt zolang de voorraad strekt. Inwoners, scholen en verenigingen kunnen hun zakjes bloemenzaad afhalen aan de infobalie van het stadhuis of in de deelgemeentehuizen. Scholen die een terrein ter beschikking hebben om het bloemenzaad te zaaien, kunnen een aanvraag richten aan de stadsdienst Natuur en Milieu via natuur@sint-niklaas.be.