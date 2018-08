Acht procent rijdt te snel 09 augustus 2018

Acht procent van de gecontroleerde bestuurders reed in de voorbije maand juli te snel. De politie controleerde de snelheid van in totaal 9.030 chauffeurs in 21 straten. De controles vonden plaats in de week en in het weekend. 735 chauffeurs reden te snel, goed voor acht procent. Elf chauffeurs moesten hun rijbewijs inleveren. De meeste overtredingen stelde de politie vast in de Brandstraat (22 procent), Prins Boudewijnlaan (21 procent), Eigenlostraat (15 procent), Bellestraat (12 procent) en Weynstraat (12 procent). De hoogste snelheid werd onder meer behaald op de de Nieuwe Baan (N70) met 117 kilometer per uur waar 70 per uur is toegelaten, op de Prinses J. Charlottelaan (N70) met 103 kilometer per uur waar 50 is toegelaten, op de Singel met 120 per uur waar 70 per uur is toegelaten en in de Damstraat met 94 kilometer per uur waar 50 per uur is toegelaten. Enkel in de Smisstraat reden alle chauffeurs aan de correcte snelheid. (JVS)