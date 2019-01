Acht maanden cel voor slagen aan agent Nele Dooms

30 januari 2019

Omdat hij een hoofdinspecteur van de politie van Sint-Niklaas een pak slaag verkocht, is Ronny E. door de Dendermondse rechter veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van acht maanden. Hij moet ook een effectieve boete van 1.600 euro betalen. De feiten dateren van 6 november vorig jaar. Agenten namen E. toen mee naar het politiebureau van Sint-Niklaas om hem daar te ondervragen in het kader van een dossier rond belaging. In afwachting van een bericht van het parket, moet E. in de cellen van het commissariaat wachten. Toen de agent hem vroeg om zijn zakken leeg te maken en broeksriem uit te doen, ging E. volledig door het lint. Hij ontstak volgens de getroffen agent in een volgens hem “nooit eerder meegemaakte ongeziene woede en agressie”. Toch vroeg E.’s advocaat de rechter om wat begrip voor zijn cliënt. “Eigenlijk is E. een triest figuur. Hij zit gevangen in zijn eigen lichaam”, klonk het. Aan de belaging maakte de man zich schuldig tegenover zijn ex-vrouw. Hij had de vrouw na hun scheiding en pak brieven gestuurd vol verwijten en was naar haar appartement getrokken om haar lastig te vallen.