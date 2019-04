Acht chauffeurs onder invloed bij controle Kristof Pieters

14 april 2019

De politie van Sint-Niklaas heeft in de nacht van zaterdag op zondag van 20 uur ’s avonds tot 4 uur ’s ochtends een alcoholcontrole gehouden op vijf verschillende locaties in de stad. Er werden bestuurders gecontroleerd op de Hulstbaan, in de Stenenenmuurstraat in Sinaai, de Bellestraat, de Passtraat en op de Parklaan. In totaal moesten 119 chauffeurs een samplingtest ondergaan. Drie chauffeurs zaten in de alarmfase en waren hun rijbewijs drie uur kwijt. Twee chauffeurs bliezen positief en waren hun rijbewijs kwijt voor zes uur. Eén zat ver boven de limiet en was zijn rijbewijs meteen kwijt voor 15 dagen. Tot slot testte ook nog een chauffeur positief op drugs. Ook zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen.