Academies starten met opleidingen muziek en woord vanaf 6 jaar 20 juli 2018

02u39 0 Sint-Niklaas De vier academies in onze regio bieden vanaf volgend schooljaar voor het eerst opleidingen aan voor muziek en woord vanaf 6 jaar. Dat blijkt uit de nieuwe programmaties voor het deeltijds kunstonderwijs die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft goedgekeurd.

De academies van Lokeren, Sint-Niklaas, Beveren en Temse krijgen groen licht voor heel wat nieuwe opleidingen. Daarmee komt een einde aan de programmatiestop die zeven jaar van kracht was. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is tevreden, want in totaal zullen 140 academies voor ongeveer 777 nieuwe opleidingen zorgen waaronder musical, comedy tot zelfs dj.





"De academies krijgen dankzij het nieuw decreet meer vrijheid en autonomie in de organisatie van hun opleidingen", zegt Crevits. "Zo krijgen ze de kans om hun opleidingsaanbod flexibel aan te vullen of te actualiseren. Het enthousiasme waarmee de academies aan de slag zijn gegaan met de nieuwe programmaties, toont aan dat deze aanpak meer dan welkom is." (PKM)