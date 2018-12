Academies maken kunstige wenskaarten en ringtones voor het goede doel JVS

17u41 0 Sint-Niklaas Met 2.462 originele, kunstige kerstkaartjes, optredens, dansshows en zelfs zelfgemaakte ringtones zetten de jongeren van de muziek- en kunstacademie van Sint-Niklaas zich volgende week in voor het goede doel.

De leerlingen van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten hebben zich de voorbije weken uitgeleefd op postkaartjes. Hun eigen, fijne en unieke creaties worden verkocht voor het goede doel, met name voor het centrum voor kinderen met ontwikkelingsproblemen Het Veer in Sint-Niklaas. De kaartjes worden verkocht in pakketten van vijf, voor de prijs van 7,5 euro. De kunstige kerstkaartjes bestellen, kan tot 19 december op het secretariaat van de academie. Op zaterdag 22 december kunnen ze er worden afgehaald tussen 10 en 14 uur. Op dat moment zal er ook een winterbar staan in de academie.

De buren van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans pakken ook uit met enkele originele initiatieven, ten voordele van de vzw De Companjong, dat zich inzet voor mensen met jongdementie. Op woensdag 19 december vinden alle acties daar plaats, tijdens de jaarlijkse winterwende in de muziekacademie, van 18 tot 21 uur. Iedereen kan er terecht om een bijzondere ringtone voor de smartphone aan te kopen, die door de muziekleerlingen zelf gemaakt is. Er zijn ook dans- en muziekvoorstellingen. Info: www.academiesintniklaas.be, www.samwd.be.