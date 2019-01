Academieraad SAMWD zoekt versterking JVS

23 januari 2019

11u04 0 Sint-Niklaas De academieraad van de Sint-Niklase Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) is op zoek naar versterking.

De stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans wordt beheerd door de gemeenteraad en het schepencollege van Sint-Niklaas. Zij rekenen op een adviesraad om bepaalde beslissingen te nemen. Deze raad wordt door de gemeenteraad aangesteld voor de duur van een bestuursperiode van 6 jaar. De SAMWD is nu op zoek naar iemand die de leerlingen van de academie wil vertegenwoordigen in die adviesraad. Dat kan een meerderjarige leerling zijn of de ouder/voogd van een minderjarige leerling.

De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de inrichtende macht, leerlingen, ouders, directie en leerkrachten, maar ook deskundigen uit het culturele veld en afgevaardigden uit de gemeenten waar een vestigingsplaats van de school actief is. De raad adviseert over wijzigingen aan de organisatie van de academie en doet suggesties over de begeleiding, veiligheid en gezondheid van de leerlingen. Maar ook andere materies, zoals bijvoorbeeld de samenwerking met het verenigingsleven of de promotie van het aanbod, worden besproken. De raad vergadert 4 keer per jaar.

Kandidaten kunnen zich melden via mail naar tim.haerinck@sint-niklaas.be vóór 2 februari. Info: https://samwd.sint-niklaas.be/algemeen/info/raad-van-advies.