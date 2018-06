Aanval op plastic verpakkingen in supermarkten 04 juni 2018

02u45 0 Sint-Niklaas De internationale 'Plastic attack'-actie kreeg zaterdag ook in het Waasland navolging. Zowel in Sint-Niklaas als in Temse stonden actievoerders aan de Colruyt-supermarkten om klanten te motiveren hun plastic verpakkingen in de winkel achter te laten.

De actie vond plaats in meer dan 100 supermarkten in 27 steden en gemeenten in ons land, en ook in het buitenland kreeg het initiatief massale weerklank. "We hebben in Sint-Niklaas heel veel positieve reacties gekregen. Je kunt er natuurlijk moeilijk iets tegen inbrengen. Iederéén beseft wel dat er onnodig veel plastic verpakkingen worden gebruikt in de supermarkten. En van zodra de inkopen zijn gedaan, belanden die verpakkingen thuis meteen in de vuilnisbak. Het kan en moet dus anders, dat wil dit burgerinitiatief op alle niveaus - zowel naar politici, supermarkten, producenten als leveranciers toe - duidelijk maken", klonk het bij Debby Burssens en Chris Wauman, initiatiefnemers in Sint-Niklaas, die meteen ook een eisenpakket overhandigden aan de gerant van de supermarkt. In Temse vond de actie plaats in de Colruytvestiging aan de Vrijheidstraat, waar de supermarkt ook een opvangbak klaarzette om het plastic in te gooien.





Actie wordt herhaald

De actie van zaterdag is echter geen eindpunt. "De bedoeling is om de 'plastic attack' op 15 september te herhalen. Daarvoor gaan we de komende weken in Sint-Niklaas alvast de nodige activiteiten plannen."





(JVS)