Aanrijding op busstrook in Driekoningenstraat Kristof Pieters

16 december 2018

09u58 0

In de Driekoningenstraat in Sint-Niklaas kwam het vrijdag tot een aanrijding tussen twee voertuigen ter hoogte van het Bpost-kantoor. Eén van de chauffeurs maakte een manoeuvre naar links waarbij hij in aanrijding kwam met een ander voertuig dat op de bus/taxistrook reed. Er vielen geen gewonden.