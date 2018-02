Aanrijding bij parkeermanoeuvre 19 februari 2018

In de Plezantstraat in Sint-Niklaas kwamen vrijdagavond rond 17.45 uur een 44-jarige man uit Lebbeke en een 34-jarige vrouw uit Sint-Niklaas met elkaar in aanrijding. De vrouw verliet een parkeerplaats, de man uit Lebbeke kon haar niet meer ontwijken. Er vielen geen gewonden. (PKM)