Aannemer gestart met vellen van reusachtige sequioa Kristof Pieters

02 januari 2019

17u49 0 Sint-Niklaas Aan de Gentse Baan (N70) is een aannemer woensdagochtend gestart met het vellen van de monumentale sequioa, ondanks een petitie die door 700 mensen werd getekend. Volgens een boomdeskundige is de boom ziek, maar critici benadrukken dat de boom nog jaren zonder gevaar kan blijven staan.

Die gigantische boom uit Californië bevindt zich aan de toegang tot het nieuwe woonzorgcentrum en assistentieflatgebouw Silva van de vzw Samen Ouder en wordt deze week daarom gekapt. Volgens een boomdeskundige is de sequioa ziek, maar is er op dit moment nog geen acuut gevaar voor de veiligheid. Met een petitieactie eisten een 700-tal inwoners dat de boom behouden zou blijven, maar daar is dus niet naar geluisterd.

“Ik begrijp nog altijd niet wat er zo dringend was aan het kappen van deze waardevolle boom”, zegt gemeenteraadslid Jef Maes (PVDA). “Ik heb contact opgenomen met Abraham Rammeloo, het hoofd van het arboretum Kalmthout. Ook hij begrijpt de hoogdringendheid niet. Een sequoia die aangetast is door een schimmel kan vaak nog heel wat jaren overleven en vormt een beperkt risico voor de omgeving. Bovendien kunnen sequoia’s opnieuw worden aangeplant.” Maes gaat bij het stadsbestuur nu aandringen om de vzw Samen Ouder te overtuigen om op z’n minst een nieuwe sequioa aan te planten op het domein.