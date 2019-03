Aanleg zachte verbinding naar Christus Koning-site van start JVS

29 maart 2019

15u04 0 Sint-Niklaas De aanleg van een zachte verbinding tussen de Vinkenlaan en de Houtduifstraat in Sint-Niklaas is gestart. Het is meteen de aanzet voor de verdere vernieuwing van de hele Christus Koning-site.

De aanleg van de trage verbinding vanaf de Vinkenlaan naar de Christus Koning-site was een behoorlijk traag proces. Na zes jaar zijn evenwel de werkzaamheden van start gegaan. In 2013 kocht de stad een huis in de Vinkenlaan voor 225.000 euro. Van de tuin werd een stuk afgenomen om plaats te maken voor de aanleg van de wegel, waarna de woning werd verkocht voor 151.000 euro. Een dure ingreep, maar daarmee komt er wel een veilige wandel- en fietsverbinding naar de school Berkenboom Heistraat, scoutsgroep Sint-Kristoffel en Chiro Kriko. En ook de kerk zelf krijgt op korte termijn ook nieuwe bestemming, wellicht als cultuurhuis. De wegel vormt ook een alternatief voor de buurt om een stuk van de drukke Heistraat te vermijden dat niet over de nodige fietspaden beschikt, tussen de Lepelhoekstraat en Vinkenlaan.

Om de wegel te kunnen aanleggen, moest de stad met de kerkfabriek Christus Koning en de scoutsgroep de nodige overeenkomsten afsluiten. Op de site achter de Christus Koningkerk wordt binnenkort nog het speelterrein opnieuw aangelegd, zodat de jeugdverenigingen er meer ruimte krijgen. Chiro Kriko heeft er intussen al een nieuw lokaal in gebruik genomen.