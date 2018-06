Aanbod kinderopvang 0- tot 3-jarigen wordt uitgebreid 07 juni 2018

Sint-Niklaas Sint-Niklaas komt in aanmerking voor veertig nieuwe plaatsen met een basissubsidie voor groepsopvang. Daarnaast worden ook 95 nieuwe plaatsen voorzien voor inkomensgerelateerde werking voor groepsopvang.

Momenteel telt groot Sint-Niklaas in totaal 2.749 0- tot 3-jarigen. Er worden samen met alle kinderopvanginitiatieven 1.235 plaatsen aangeboden. 912 van deze 1.235 plaatsen zijn inkomensgerelateerd. Vooral in het centrum van Sint-Niklaas is de nood aan inkomensgerelateerde kinderopvang hoog. Stad en OCMW hopen dat er voldoende kandidaten zich geroepen voelen om een nieuwe opvang in de stad te starten. Wie geïnteresseerd is, kan contact opnemen met het loket kinderopvang op 03/778.36.49. Eind maart 2018 lanceerde Kind en Gezin een subsidieoproep voor kinderopvanginitiatieven in heel Vlaanderen, met een subsidiepot van twee miljoen euro. Daarnaast zal in de zomer van 2018 een tweede oproep worden gelanceerd. In heel Vlaanderen wordt nog eens 20,4 miljoen euro vrijgemaakt voor kinderopvanginitiatieven die inkomensgerelateerd willen werken. Organisatoren die hun reeds bestaande kinderopvang in Sint-Niklaas willen uitbreiden of die een nieuwe kinderopvang willen starten in Sint-Niklaas zullen een aanvraag kunnen indienen voor subsidies voor nieuw te organiseren plaatsen voor 0- tot 3-jarigen. (JVS)