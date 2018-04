90 procent Odisee-studenten vindt binnen drie maanden werk 27 april 2018

Het merendeel van de studenten die afstuderen aan hogeschool Odisee vinden binnen de drie maanden een job. Dat blijkt uit een grootschalige enquête die de hogeschool heeft afgenomen bij oud-studenten die in 2015 of 2016 afstudeerden. Precies 90,4 procent van de studenten was binnen de negentig dagen al aan het werk. "En van die groep afgestudeerden is momenteel nog slechts 1,5 procent werkzoekend, de rest studeert nog. De meerderheid van de studenten, 41,6 procent, werkt momenteel in de gezondheidszorg. Ook het onderwijs is met 37,1 procent goed vertegenwoordigd." Veel studenten kiezen er nog voor om na hun bacheloropleiding een bijkomende studie aan te vatten."Bij 88 procent van de oud-studenten sluit die job helemaal of in grote mate aan bij de opleiding. Ruim 95 procent blikt dan weer heel tevreden terug op de studies aan Campus Waas." (JVS)