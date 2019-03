876 nieuwe bomen in geboortebos Puitvoet JVS

14 maart 2019

08u40 0 Sint-Niklaas Komende zondag organiseert het stadsbestuur van Sint-Niklaas een plantactie voor het geboortebos op Puitvoet. In totaal worden 876 bomen geplant, voor elke geboorte in 2018.

Al voor het elfde jaar op rij wordt in Sint-Niklaas een geboortebos aangeplant of uitgebreid. Dat gebeurt opnieuw op zondag 17 maart, in het stadsbos Puitvoet. Voor elke geboorte in 2018 wordt een boompje aangeplant in het geboortebos. In totaal gaat het om 876 bomen. 183 kersverse ouders zullen zondag zelf dat boompje in de grond zetten voor hun jonge spruit. Er worden in totaal zowat 1.200 mensen verwacht op de plantdag. De activiteiten starten om 14 uur op een voor deze gelegenheid ingericht animatieplein op de terreinen van Puytvoet vzw, Puitvoetstraat 91C in Sint-Niklaas.