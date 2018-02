700 leerlingen Sint-Carolus even geëvacueerd na gasalarm 20 februari 2018

De campus van de secundaire school Sint-Carolus in de Hospitaalstraat is gisterenmiddag even ontruimd geworden na een gasalarm. De ruim 700 leerlingen werden naar de speelplaats van de lagere school aan de overkant van de straat gebracht. "Een sensor heeft een gas gedetecteerd in de opslagruimte van het labo, verbonden aan de chemieklas", zegt directeur Anne Obreno. "Hierdoor is het alarm in werking getreden. Binnen de vijf minuten was de hele campus ontruimd. De evacuatie is erg vlot verlopen, wellicht ook doordat we regelmatig oefeningen houden."





"We hebben metingen gedaan en een zeer minieme concentratie aan gas gemeten, maar gevaar was er nooit", zegt officier Filip De Vos van de brandweer van de post Sint-Niklaas. Vermoedelijk is er een kleine hoeveelheid gas ontsnapt uit een gasfles in de opslagruimte. De leerlingen konden snel naar de lokalen terugkeren. (PKM)