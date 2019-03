7 chauffeurs onder invloed bij alcoholcontrole Kristof Pieters

11 maart 2019

De politie van Sint-Niklaas heeft zondagochtend tussen 5 en 13 uur een alcoholcontrole gehouden. ER werden 399 bestuurders gecontroleerd op de Heidebaan, de N16, Vlyminckshoek, Hofstraat, Bremstraat en in de Mercatorstraat. Vijf chauffeurs waren positief. Eén van hen was zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Er waren ook twee chauffeurs in de alarmfase. Ze waren hun rijbewijs voor drie uur kwijt en moesten een boete betalen van 179 euro. Er werden ook nog twee chauffeurs op drugs getest maar deze waren negatief.