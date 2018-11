6 ton licht en geluid in Christus Koningkerk voor musical Bohemian Productions staat voor heuse krachttoer met ‘Jesus Christ Superstar’ JVS

16 november 2018

13u14 0 Sint-Niklaas De ticketverkoop voor de grote musical ‘Jesus Christ Superstar’ van het Sint-Niklase Bohemian Productions is van start gegaan. Die musical wordt in april en mei op een bijzondere locatie opgevoerd: de Christus Koningkerk in Sint-Niklaas. Een heuse krachttoer wordt dat voor de productie. Niet alleen om 33 acteurs, 10 dansers, 20 muzikanten en een 50-koppig koor een plek te geven, maar vooral om de kerk technisch aan te kleden. Daarvoor zal er meer dan 6 ton geluids- en lichtmateriaal moeten worden aangevoerd. Voor het publiek komen er twee tribunes én hoofdtelefoons om het spektakel optimaal te volgen.

Bohemian Productions is dan wel een amateurgezelschap, toch is de ambitie héél groot. Voor de opvoering van de musical ‘Jesus Christ Superstar’ trekt het gezelschap alle registers open. Het verlaat de klassieke theaterzaal en kiest voor de Christus Koningkerk als uniek decor voor dit spektakel. “Daarmee willen we aantonen dat de lege kerken in de stad een nieuwe, culturele functie kunnen bekleden in de toekomst”, aldus Jeffrey De Block van Bohemian. “Uiteraard is dit een zeer ambitieus project. Het wordt een hele uitdaging. We zijn dan wel een amateurgezelschap, maar we laten ons wel omringen door professionals uit de musicalwereld. Dat is voor ‘Jesus Christ Superstar’ niet anders. Regisseur Jaak Lema zal de productie in goede banen leiden. Hij werkte mee aan bekende musicalproducties van Studio 100. Momenteel is hij bij de musical ‘40-’45 de regie-assistent van Frank Van Laecke.”

Voor de komende musical brengt Bohemian Productions zo’n honderd uitvoerders samen. Het gaat om 33 acteurs, 10 dansers en 20 muzikanten. Daarnaast wordt de voorstelling muzikaal ondersteund door vier koren uit het Waasland: het ‘Sint-Ceciliakoor’en ‘Fine-Tuned’ uit Sint-Niklaas, ‘Melos’ uit Melsele en ‘Cantagilli’ uit Sint-Gillis-Waas.

Kerk als decor

Het meest in het oog springend wordt de plek waar de musical wordt opgevoerd, de kerk. “De scène, die lijkt op een catwalk, staat centraal in de kerk en is 24 meter lang. Aan beide zijden is er een publiekstribune met 5 rijen. Een unieke opstelling die voor een optimale beleving zorgt: het publiek heeft niet alleen zicht en op de scène, maar ook op het kerkgebouw, het live-orkest en het koor. Voor het geluid zorgen we voor een absolute primeur in het amateurlandschap: elke bezoeker krijgt zijn eigen hoofdtelefoon om zo de voorstelling met een optimale geluidservaring te beleven. Geen akoestische problemen en het zorgt voor een nog intensere beleving.”

Om dat allemaal mogelijk te maken, moet er in de lege kerk heel wat geluids- en lichtmateriaal worden aangevoerd. “Het gaat om meer dan 6 ton materiaal dat een plek krijgt in de kerk. Dat wordt technisch een hoogstandje. We hebben daarvoor zelfs een architectenbureau ingeschakeld. En we moeten ook denken aan het publiek tijdens de pauze en na de voorstelling. Daarvoor komt er een grote, verwarmde tent naast de kerk te staan. Uitbater Dirk Van de Merckt van de Foyer in Sint-Niklaas zal dat in goeie banen leiden.”

Ticketverkoop

Er komen negen voorstellingen, van eind april tot begin mei. Per voorstelling kunnen er 390 toeschouwers binnen. De ticketverkoop is nu gestart via www.bohemianproductions.be. Mensen kunnen hun plaatsen in de zaal zelf kiezen en ontvangen meteen de tickets in de mailbox.