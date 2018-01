6,34 miljoen shoppers (en ze komen van ver) WAASLAND SHOPPING COUNTERT ONLINEWINKELEN MET 5% GROEI JORIS VERGAUWEN

Bezoekers geven het winkelcentrum in een tevredenheidsenquête een hoge score. Ze komen zelfs vanuit Kortrijk naar Sint-Niklaas. Boven: manager Toon De Meester. Sint-Niklaas Liefst 6,34 miljoen bezoekers heeft het Waasland Shopping Center in 2017 aangetrokken. Een opmerkelijke stijging is dat, met 5,1 procent tegenover het jaar voordien. Het Sint-Niklase winkelcentrum countert daarmee het stijgend succes van het onlinewinkelen. Er komen ook steeds meer bezoekers van ver buiten de regio.

Van bij de opening in 2005 tot 2009 was 'the sky the limit' voor het Waasland Shopping Center, met 6.588.470 bezoekers in dat topjaar 2009. Sindsdien ging het bezoekerscijfer jaar na jaar lichtjes achteruit, tot 6.055.878 bezoekers in 2015. Maar die dalende trend heeft het shoppingcenter in 2016 omgebogen in een lichte winst van 1 procent, goed voor 6.091.254 bezoekers. En in 2017 is die stijgende trend nog forser doorgetrokken, met een winst van 5,1 procent. Het winkelcentrum telde 6,34 miljoen bezoekers het voorbije jaar.





"Het onlinewinkelgebeuren groeit, maar fysiek winkelen is niet dood", concludeert men dan ook bij het Waasland Shopping Center. "Ondanks doemberichten over groeiende leegstand en dalende bezoekersaantallen in België en wereldwijd zien wij net ons aantal bezoekers stijgen. Gemiddeld komen er per dag 29.200 mensen winkelen. Zaterdag blijft de topdag, maar de vrijdagen winnen aan belang door de ruime openingsuren. Dan zijn we tot 21 uur open."





WaSC-manager Toon De Meester ziet een aantal redenen voor het succes. "Er is géén leegstand, waardoor bezoekers een volledig gamma van producten en diensten ontdekken op één bestemming. Daarnaast hebben we met Zara en Bel&Bo een aantal grote merken aan het winkelaanbod toegevoegd, maar hebben we met Celio, Eyes&More, Tui en Dampshop ook meer variatie gecreëerd om klanten geïnteresseerd te houden. Verder blijft onze bereikbaarheid een bijzonder sterke commerciële troef. Met gratis parking, directe toegang via de hoofdwegen en een hele reeks klantgerichte faciliteiten halen we de bezoeker uit zijn zetel. Het is dus een combinatie van factoren die een versterkend effect hebben, waardoor klanten het de moeite waard vinden om de fysieke winkel in het Waasland op te zoeken. Een eenvoudig menu met aanbod, faciliteiten en klantvriendelijkheid als belangrijkste ingrediënten."





En die bezoeker komt van steeds verder buiten de regio. "Uit onze bezoekersenquête blijkt dat een aanzienlijk deel van onze klanten niet uit de onmiddellijke omgeving komt. Vooral rond Gent, Aalter en Aalst, maar ook tussen Aalter en Knokke-Heist tot zelfs in Kortrijk hebben we een grote aantrekkingskracht. We zien uit al die regio's een sterke stijging. Uit die enquête leren we ook dat de tevredenheid van de bezoekers hoog tot zeer hoog is. Dat gaat niet alleen over de fysieke kenmerken van het gebouw door de ruime gangen en veel natuurlijk licht, maar ook in het bijzonder over de klantvriendelijkheid van het personeel. Bezoekers geven jaar na jaar aan dat het winkelpersoneel hier vriendelijker is dan op andere locaties. We zetten daar al een tijd op in, via ons 'W.Smile'-project, dat ook bekroond is met een Belgische marketingaward. De continue bewustmaking van het personeel, de voortdurende aanmoediging om de klant centraal te zetten en de 'community spirit' van het Waasland Shopping Center vormen de kern van de winkelervaring."