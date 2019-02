53 chauffeurs betrapt op niet-handenvrij bellen Kristof Pieters

20 februari 2019

In de maand januari stelde de verkeerspolitie van Sint-Niklaas 255 verkeersinbreuken vast waarvan 134 met betrekking tot parkeren en 53 voor niet-handenvrij bellen achter het stuur. Daarnaast waren er ook nog 24 boetes voor het niet dragen van de gordel en 10 voor rijden onder invloed. De overige inbreuken hadden betrekking op onder meer zwaar vervoer, niet in orde zijn met de verzekering, fietsverlichting en niet in orde zijn met het rijbewijs.