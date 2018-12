500 kinderen geven eigen speelgoed weg aan vluchtelingenorganisatie VLOS JVS

19 december 2018

16u05 0 Sint-Niklaas De kinderen van de basisschool OLV Presentatie in de Watermolendreef in Sint-Niklaas hebben hun hart getoond. Ze gaven een stuk speelgoed van zichzelf weg aan vluchtelingenorganisatie VLOS, zodat ook kinderen van vluchtelingen volgende week een kerstcadeau krijgen.

Bijna een bestelwagen vol speelgoed verzamelde basisschool OLVP in. Zowel de kleuters als de kinderen van de basisschool brachten de voorbije weken speelgoed mee om weg te schenken aan Vluchtelingen Onthaal Sint-Niklaas (VLOS). Geen stuk speelgoed uit de winkel, maar iets van zichzelf. De meer dan vijfhonderd leerlingen waren meer dan enthousiast om op die manier iets voor hun minderbedeelde leeftijdsgenootjes te doen. “Het idee groeide in elke klas uit tot een grote inzamelactie”, vertelt juf Cathy van de basisschool. “Deze week hebben we het speelgoed overhandigd aan de mensen van VLOS. Zij zorgen er op hun beurt voor dat het speelgoed terecht komt bij kansarme kinderen, in de vorm van een kerstcadeau. We zijn heel trots op dit warme gebaar van alle kinderen op school.”

“Bijzonder”

Ook directeur Nelson De Vos stond te kijken van het engagement van zijn jonge leerlingen. “Meestal worden er centen gevraagd aan ouders. Nu was het een deeltje van hún speelgoed. Dat maakt het nog meer bijzonder. En de manier waarop de kinderen echt iets goed wilden doen, is hartverwarmend.”

Het speelgoed werd in mooi versierde zakken gestoken. Bij Vlos gaan ze er de komende week geschenkjes van maken, om uit te delen onder vluchtelingengezinnen in Sint-Niklaas.