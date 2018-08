400 exposanten tonen ambachten 18 augustus 2018

02u44 0

Dit weekend zetten opnieuw heel wat ambachtslieden, kunstenaars en hobbyisten de deuren open voor het Ambachtelijk Weekend. De combinatie met de gezellige sfeer zorgt ervoor dat het evenement een jaarlijkse uitstap is geworden voor jong en oud. Sommige gemeenten stippelen een fietsroute uit langsheen de exposanten. Andere bezoekers stellen zelf een fietsroute samen en pikken enkele bezienswaardigheden in het Waasland of Hulst mee. Zoals elk jaar wordt het Ambachtelijk Weekend gekoppeld aan een thema. Deze keer werd, 100 jaar na het eind van de Grote Oorlog, gekozen voor het thema VREDE. Het thema inspireerde ook dit jaar 400 exposanten. Iedereen kan een kijkje nemen op 18 en 19 augustus in een van de Wase gemeenten. Alle deelnemers zijn te vinden op www.ambachtelijkweekend.be. Je kunt ook een gratis brochure in een van de toeristische diensten afhalen. (PKM)