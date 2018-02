4 jaar en 9 maand extra cel voor 'superrecidivist' 22 februari 2018

02u57 0 Sint-Niklaas Garagist Benjamin D. (41) is gisteren door de politierechtbank van Sint-Niklaas veroordeeld tot een effectieve celstraf van 4 jaar en 9 maand. De man lapt al jaren alle regels aan zijn laars en kreeg vorige maand hiervoor al 7,5 jaar cel bij politierechter Peter D'Hondt. Hij gaf zich intussen aan bij de politie en zit in de gevangenis zijn straf uit. Die zal na deze nieuwe veroordeling nog wat langer worden.

Benjamin D. is een zogenaamde 'superrecidivist'. De voorbije jaren stapelde hij zowat alle mogelijke veroordelingen op zoals dronken sturen, vluchtmisdrijf, gesjoemel met nummerplaten, rijden zonder verzekering of keuringsbewijs,... Zijn strafregister is intussen al zo dik als een boek. Gisteren werd hij voor de veertigste maal veroordeeld en dit trieste jubileum zal hem zuur opbreken. In januari sprak de Dendermondse politierechter Peter D'Hondt de zwaarste straf uit zijn carrière uit. Benjamin D. kreeg toen 7,5 jaar cel, 50 jaar rijverbod en een megaboete van maar liefst 60.400 euro.





Gisteren deed de politierechtbank van Sint-Niklaas hier in totaal nog eens 4 jaar en 9 maand bij, met daarbovenop een geldboete van 20.990 euro, 20 jaar rijverbod. Dat rijverbod is pro forma want de man is intussen ook al lichamelijk ongeschikt verklaard tot sturen.





Rijverbod

De feiten in Sint-Niklaas waren geen halsmisdaden, maar omdat de man alle regels aan zijn laars blijft lappen, kreeg hij een zeer zware straf. Op 9 september 2016 werd hij bij een controle door de politie betrapt achter het stuur van een wagen die niet verzekerd of gekeurd was en hij kon ook geen identiteitspapieren voorleggen. Bovendien reed hij tijdens een rijverbod. Op 27 mei vorig jaar troffen agenten een wagen aan van Benjamin D. die niet gekeurd was. Hij zat niet achter het stuur, maar kreeg gisteren ook hiervoor de rekening gepresenteerd. De 41-jarige garagist uit Sint-Niklaas was na de veroordeling vorige maand even van de aardbol verdwenen, maar heeft zich intussen aangemeld bij de politie van Antwerpen. Hij zit momenteel in de gevangenis en na de veroordeling gisteren ziet het er naar uit dat zijn verblijf daar iets langer zal duren. (PKM)