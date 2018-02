4,5 jaar cel voor kopstuk dat geld naar IS versluisde 27 februari 2018

02u57 0 Sint-Niklaas In de correctionele rechtbank van Dendermonde is de Kosovaarse tak van IS gisteren veroordeeld voor het doorsluizen van geld naar Syrië om daar de IS-strijders te steunen.

Vanuit Sint-Niklaas hebben Kastriot M., zijn vrouw Egzona K. en Mahid D. duizenden euro's versluisd via de familie van Arben I., die op dat moment in Syrië aan het strijden was. De transfers gebeurden via Antwerpen en allerlei tussenstations. De eerste transactie gebeurde in mei 2016 en bleef daarna enkele maanden duren. In totaal werd 23.000 euro gestort. Alle betrokkenen bleven telkens ontkennen dat ze iets te maken hadden met het steunen van IS. De rechtbank verklaarde vijf van de zes wel degelijk schuldig. Een iemand werd vrijgesproken.





Voldoende bewijs

"Alle beklaagden hebben deelgenomen aan financiële geldstromen die bedoeld waren voor Arben I. Ook het proberen smokkelen van nieuwe strijders naar daar is duidelijk bewezen. Via Facebook en andere kanalen werd ook voldoende bewijs gevonden dat er sympathie was voor Islamitische Staat", stelde de rechter in zijn vonnis. Arben I. was geen onbekende, zo hij dook in het verleden ook op in een onthoofdingsvideo van IS, maar intussen is hij wel gesneuveld. Kopstuk Kastriot M. kreeg de zwaarste straf opgelegd. Hij moet 4,5 jaar naar de cel en zal ook een geldboete moeten betalen van 3.000 euro. Ook zijn vrouw werd schuldig bevonden aan het financieel sponsoren van IS. Zij kreeg hiervoor een celstraf van twee jaar opgelegd en moet een boete van 2.400 euro betalen. Mahid D., die een poging ondernam om naar Syrië te gaan strijden en ook deelnam aan de geldstroom, kreeg een celstraf van vier jaar opgelegd en een geldboete van 3.000 euro. De moeder en zus van Arben I. kwamen er vanaf met een voorwaardelijke celstraf van respectievelijk 12 en 8 maanden. Ze zullen wel een geldboete van 1.750 euro moeten betalen. (KBD)