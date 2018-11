4,27 procent van gecontroleerde chauffeurs onder invloed Kristof Pieters

19 november 2018

18u34 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft in de nacht van zaterdag op zondag alcoholcontroles gehouden op de Hulstbaan, in Belseledorp, op het Onze-Lieve-Vrouwplein en in de Prins Boudewijnlaan. Hierbij werden in totaal 304 bestuurders gecontroleerd.

291 bestuurders bliezen safe. 4,27 procent van de gecontroleerde bestuurders keek te diep in het glas. Zes bestuurders bliezen alarm. Ze moesten hun rijbewijs voor drie uren inleveren en kregen een boete van 179 euro. Zeven bestuurders legden een positieve ademtest af. De politie trok hun rijbewijs voor zes uren in. Afhankelijk van het resultaat van de ademanalyse bedroeg hun boete tussen de 420 en 1.260 euro. Tijdens de controle nam de politie ook een proefrittenplaat in beslag wegens onrechtmatig gebruik.