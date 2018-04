37-jarige vrouw om het leven gekomen na val van terras 03 april 2018

02u35 0 Sint-Niklaas Een 37-jarige vrouw is zaterdag om het leven gekomen na een val van een terras van de zesde verdieping van een appartementsgebouw in de Heidebloemstraat in Sint-Niklaas. Voorlopig worden nog alle mogelijke pistes onderzocht en is er nog geen duidelijkheid over de precieze omstandigheden van de val.

Het incident gebeurde in de Heidebloemstraat omstreeks 4.30 uur 's morgens. Bewoners van een appartementsgebouw hoorden een schreeuw en een doffe klap. Toen ze poolshoogte gingen nemen, lag er een vrouw op de grond. Als snel bleek dat ze van een terras was gevallen vanop de zesde verdieping. De vrouw raakte eerst nog een geparkeerde auto en kwam daarna met een doodssmak op het trottoir terecht. De hulpdiensten snelden ter plaatse maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. Ze overleed ter plaatse. "Toen ik mijn raam opende, zag ik haar meteen liggen. Het was een verschrikkelijk zicht. De vrouw zelf heb ik hier nooit eerder gezien", getuigt een bewoner van een flat op het gelijkvloers. Dat bleek nadien te kloppen. Het slachtoffer is namelijk geen bewoner uit het appartementsgebouw. Ze was er enkel op bezoek. Politie en parket beschouwden het als een verdacht overlijden en stuurden het labo, een afstappingsteam en een wetsgeneesheer ter plaatse. Alle pistes worden nog onderzocht. De bewoners van de flat waar de vrouw van het balkon is gevallen, werden verhoord maar er werd niemand gearresteerd of voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Kwaad opzet lijkt dan ook weinig waarschijnlijk. (PKM)