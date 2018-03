37 assistentiewoningen en 33 flats op site slotklooster Karmel 14 maart 2018

02u51 0 Sint-Niklaas Zo'n 3,5 jaar na het vertrek van de laatste zusters is op de site van het vroegere slotklooster van de Karmelietessen, op de hoek van de Kalkstraat en Veldstraat, de bouw van assistentiewoningen en flats voor de particuliere markt begonnen.

Liefst 170 jaar hebben vele generaties vrouwen van de congregatie Karmelietessen in het klooster Karmel gewoond, op de hoek van de Kalkstraat en Veldstraat. Ze waren er tot in 2014. Nu is de herbestemming van het slotklooster van start gegaan, met de bouw van 37 assistentiewoningen, gelinkt aan rusthuis De Ark en Woonzorg Samen Ouder vzw. In de kapel, het enige gebouw van het vroegere klooster dat bewaard blijft, worden 5 gezinswoningen met private tuin ingericht. In de kloostertuin komt een gebouw met 33 flats, allebei met Cordeel als ontwikkelaar.





Maandag is officieel de eerste steen gelegd van de nieuwe assistentiewoningen 'Karmel'. "Een ideale woonvorm voor valide of semi-valide ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, met zorg binnen handbereik", zegt Woonzorg Samen Ouder vzw, die in de regio met Het Hof, Heilig Hart en De Ark in Sint-Niklaas en Grootenbosch in Beveren al vier woonzorgcentra beheert. "Het is onmiskenbaar een voordeel om voor een assistentiewoning vlak bij een woonzorgcentrum te kiezen, zoals hier het geval is met De Ark. Bewoners hebben de zekerheid dat bij een noodsituatie verpleegkundige hulp snel ter plaatse is en ze kunnen gebruik maken van de gemeenschappelijke faciliteiten." De ingebruikname is gepland voor midden 2019. (JVS)