3 miljoen voor nieuw OCMW-complex COMPLETE VERNIEUWING VOOR DE WILG MÉT SOCIAAL RESTAURANT JORIS VERGAUWEN

24 augustus 2018

02u43 0 Sint-Niklaas Het OCMW bouwt aan de Lamstraat een nieuwe vestiging ter vervanging van het huidige dienstencentrum De Wilg. Ook het sociaal restaurant De Variant, dat met plaatsgebrek kampt aan de Azalealaan, krijgt daar een plek. De nieuwbouw zal zo'n 3 miljoen euro kosten.

In oktober al start de afbraak van het huidige, verouderde complex in de Lamstraat 23, waar dienstencentrum De Wilg is gevestigd en waar dagelijks heel wat senioren langskomen, onder meer voor een warme maaltijd 's middags. Tegen eind 2019 moet op die plek een volledig nieuw gebouw klaar zijn, waar naast dienstencentrum De Wilg ook het sociaal restaurant De Variant van vzw Den Azalee zijn intrek neemt.





Plaatsgebrek

De Variant is nu nog gevestigd aan de Azalealaan, naast rusthuis De Plataan, maar kampt al langer met plaatsgebrek. Elke dag komen er gemiddeld honderd mensen aan tafel aanschuiven. Met een kansenpas krijg je er een driegangenmenu voorgeschoteld voor 6 euro, anders betaal je 9 euro. Via De Variant zet Den Azalee mensen via de sociale economie aan het werk in het sociaal restaurant, net als bij de cateringafdeling van De Variant. "In de nieuwbouw aan de Lamstraat zullen we samen efficiënter kunnen werken. Bovendien zullen we de ruimtes van het dienstencentrum kunnen benutten. Heel wat mensen zijn op zoek naar receptie- en feestruimte, wat heel duur is. Ook dat kunnen we hier aanbieden", aldus Den Azalee-directeur Peter Maris.





"We bundelen die diensten onder één dak, waarmee we op vlak van uitbating, energieverbruik, efficiëntere personeelsinzet en aantrekkelijkheid een meerwaarde creëren. In het gebouw komen naast een ruime cafetaria en het sociaal restaurant verder nog een polyvalente activiteitenzaal, een kapperszaak, wasserette en badkamers. Het geheel wordt heel transparant, met een fijne binnentuin ook. Als alles vlot verloopt, is het complex klaar tegen eind 2019", aldus OCMW-voorzitter Kris Van der Coelden (sp.a) en -secretaris Tjeu Van Diesen. Kostprijs van de nieuwbouw: zo'n 3 miljoen euro.





Andere locaties

Vanaf oktober starten de werken. De activiteiten van dienstencentrum De Wilg worden anderhalf jaar op andere locaties voortgezet, zoals in rusthuis De Spoele vlakbij of in dienstencentrum Den Aftrap in het Gerdapark. Wie in De Wilg komt voor een warme maaltijd kan voortaan terecht in De Variant, dat nu ook open is op zaterdag. En tot slot niet onbelangrijk: de overkapping van het petanqueterrein aan De Wilg wordt gedemonteerd en gebracht naar de terreinen aan de buurthuizen in de Rode Kruisstraat en Baenslandwijk, waar dan ook bij regenweer kan worden gespeeld. Alle info: www.sint-niklaas.be/dienstencentra.